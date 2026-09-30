Украина хочет срочно рассмотреть вопрос Олешек на заседании ОБСЕ

Украина инициировала срочное рассмотрение ситуации в оккупированных Олешках на Постоянном совете ОБСЕ. В городе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, а оккупанты держат гражданских в заложниках.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.

Вопрос под названием "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном Российской Федерацией" будет рассмотрен на Постоянном совете ОБСЕ завтра.

Украинская делегация планирует подробно проинформировать государства-участники о действиях российских оккупационных властей.

"Делегация Украины проинформирует государства-участники об ужасной ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые держат в заложниках гражданских лиц, включая детей. Это не что иное, как техногенная гуманитарная катастрофа", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина будет продолжать развенчивать российскую военную пропаганду и доносить правду о событиях в Олешках до международного сообщества.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что положение дел в городе является критическим и требует безотлагательного вмешательства мира.

"Ситуация в Олешках критическая и требует немедленных действий со стороны международного сообщества. Я призываю швейцарское председательство и все государства-участники осудить агрессора и оказать сильнейшее возможное давление на Россию", - призвал министр.

Он добавил, что город нуждается в срочной гуманитарной помощи , и Россию необходимо заставить немедленно ее оказать.