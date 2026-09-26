Люди голодают: Сибига рассказал, как в Олешках выживают на траве и сорняках
Люди в оккупированных россиянами Олешках голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках. Международное сообщество должно немедленно вмешаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.
"Люди во временно оккупированных Олешках голодают. Есть почти ничего не осталось. По имеющимся сообщениям, гражданское население вынуждено выживать, питаясь травой и сорняками, тогда как лекарства, чистая вода, электричество и медицинская помощь становятся все более недоступными. В этих условиях оказались и дети", - подчеркнул он.
Он отметил, что эти страдания имеют четкую причину и четкого виновника. Россия повлекла за собой эту катастрофу в Олешках из-за своей незаконной оккупации и несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу, все ее последствия и гибель невинных гражданских.
По словам министра, международное сообщество должно мобилизовать все имеющиеся инструменты, чтобы добраться до людей в Олешках, доставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать.
ООН, МККК и другие международные игроки должны использовать свои мандаты и каналы, чтобы обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ.
"Люди там не могут выжить благодаря одним только заявлениям о беспокойстве. Гуманитарный доступ и безопасная эвакуация должны стать реальностью, потому что каждый день имеет значение", - подчеркнул глава МИД.
Голод в Олешках
Напомним, Россия блокирует эвакуацию из Олешек, которые находятся в оккупации с 2022 года.
Ситуация в городе резко ухудшилась после подрыва россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года - тогда Олешки почти полностью затопило, погибли люди, а кафиры разрешали эвакуацию только жителям с российским паспортом.
До полномасштабного вторжения в Олешках проживало около 24 тысяч человек, сегодня остаются около 2 тысяч, среди них около 50 детей.
В городе нет электро- и газоснабжения, а в последний месяц была полностью заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.
Из оккупированных Олешек поступают жуткие свидетельства о том, как люди пытаются выжить в условиях созданной Россией блокады: ищут остатки пищи, собирают траву, потому что другой пищи просто нет.
Кроме того, российские FPV-дроны преследуют и атакуют гражданских, превращая даже попытку выйти из дома в смертельный риск.
Украина системно поднимает вопросы гуманитарной ситуации в Олешках на международных площадках - в частности, в Совете Безопасности ООН, Постоянном совете ОБСЕ, а также на Генеральной Ассамблее ООН.