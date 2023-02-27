Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных РФ украинских детей

Европейская комиссия совместно с Польшей запускает инициативу по совместному сбору доказательств о принудительной депортации Россией украинских детей и их поиске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Даны Спинант.