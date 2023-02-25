ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Причастна к депортации детей. ЕС ввел санкции против омбудсмена России

Новина українською →
Суббота 25 февраля 2023 20:20
Причастна к депортации детей. ЕС ввел санкции против омбудсмена России Фото: уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел санкции против уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный документ ЕС.

Замглавы правительства Московской области Вячеслава Духина и уполномоченную по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову добавили в "черный список" ЕС.

Причиной этого называют подрыв территориальной целостности и суверенитета и причастность к депортации украинских детей в РФ.

Москалькова Татьяна Николаевна

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов с 24 декабря 2007 года по 22 апреля 2016 года.

Недавно украинскийомбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Татьяна Москалькова подозревается в причастности к депортации украинских детей, за что международные партнеры могут наложить на нее санкции.

Оккупанты с первого дня вторжения незаконно вывозят украинских детей на территорию России. Больше всего они были вывезены с оккупированных территорий Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей, Крыма.

После скандала с вывозом украинских детей из Австрии в РФ уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец порезал в клочья членский билет Европейского института омбудсмана и объявил о выходе из этого объединения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России Война в Украине
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны