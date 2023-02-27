Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку викрадених РФ українських дітей

Європейська комісія разом із Польщею запускає ініціативу щодо спільного збору доказів про примусову депортацію Росією українських дітей та їх пошуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Дани Спінант.
"З початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей - це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агенцій ООН", - сказала Спінант.
За словами речниці, мета ініціативи - об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти й повернути додому викрадених дітей, а причетні до злочинів були притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ООН допомогти повернути з Росії депортованих українських дітей.
Також ми писали, що Європейський Союз запровадив санкції проти уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, яка причетна до депортації українських дітей.
До того ж, президент Володимир Зеленській підписав указ про введення санкцій проти ряду організацій, а також "Російського червоного хреста", за сприяння депортації українських дітей до РФ.
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