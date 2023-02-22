Кулеба призвал ООН помочь вернуть из России депортированных украинских детей

Организация объединенных наций должна усилить свое влияние на государство-оккупанта Россию для того, чтобы вернуть оттуда незаконно депортированных украинских детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

По словам главы МИД, все руководство России задействовано в депортации детей, которая составляет преступление геноцида. "Этот ужас должен быть остановлен, а все преступники, привлеченные к нему, должны понести ответственность. Для того чтобы его остановить, нужно объединить все силы. Правительств, международного сообщества, международных организаций, НПО, активистов, медиа, экспертов и юристов ", - подчеркнул он. Кулеба призвал ООН создать международный специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины для привлечения политического и военного руководства России к ответственности за это самое тяжелое международное преступление.