"Российский красный крест", фонды и организации: Украина ввела санкции за депортацию детей

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда организаций, а также "Российского красного креста" при содействии депортации украинских детей в РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента №115/2023.

В частности, санкции введены на 50 лет против 109 физических лиц. Они содержат запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. Также подсанкционным лицам будет запрещен въезд на территорию Украины. Кроме этого, под санкции попали семь организаций. Указом им блокируются активы, а санкции будут действовать в течение 10 лет. Среди них: благотворительный фонд "Гольфстрим";

общероссийская общественная организация "Российский красный крест";

автономная некоммерческая организация "Дом для мамы".