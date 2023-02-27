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Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных РФ украинских детей

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Понедельник 27 февраля 2023 17:14
Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных РФ украинских детей Фото: Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных РФ украинских детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия совместно с Польшей запускает инициативу по совместному сбору доказательств о принудительной депортации Россией украинских детей и их поиске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Даны Спинант.

"С начала вторжения российские войска отправили тысячи украинских детей в Россию. Похищение украинских детей - это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН", - сказала Спинант.

По словам спикера, цель инициативы - объединить силы для сбора доказательств, чтобы найти и вернуть домой похищенных детей, а причастные к преступлениям были привлечены к ответственности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ООН помочь вернуть из России депортированных украинских детей.

Также мы писали, что Европейский Союз ввел санкции против уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, причастной к депортации украинских детей.

К тому же президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда организаций, а также "Русского красного креста" при содействии депортации украинских детей в РФ.

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