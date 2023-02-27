Фото: Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку викрадених РФ українських дітей (Getty Images)

Європейська комісія разом із Польщею запускає ініціативу щодо спільного збору доказів про примусову депортацію Росією українських дітей та їх пошуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Дани Спінант.