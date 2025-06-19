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Еврокомиссия предлагает интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с 2026 года

Четверг 19 июня 2025 15:51
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Еврокомиссия предлагает интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с 2026 года Иллюстративное фото: Еврокомиссия предлагает интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с 2026 года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия предложила интегрировать Украину в зону роуминга Европейского союза (ЕС) с начала 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Европейской комиссии.

"Украинский сигнал получает гражданство ЕС. Мы предлагаем интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с января 2026 года", - написала Европейская комиссия.

Роуминг для украинцев в ЕС

В феврале 2023-го Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Уже в апреле Европейский Совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС, а Кабинет министров, в свою очередь, создал условия для приобретения страной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Ожидалось, что страны ЕС предоставят Украине доступ к своей зоне роуминга до завершения весны.

В начале июня президент Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм законодательства ЕС по вопросам электронных коммуникаций.

Уже 6 июня Киев передал Еврокомиссии сообщение о завершении всех необходимых законодательных процедур для присоединения к зоне роуминга ЕС.

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