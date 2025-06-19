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Єврокомісія пропонує інтегрувати Україну в зону роумінга ЄС з 2026 року

Четвер 19 червня 2025 15:51
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Єврокомісія пропонує інтегрувати Україну в зону роумінга ЄС з 2026 року Ілюстративне фото: Єврокомісія пропонує інтегрувати Україну в зону роумінга ЄС з 2026 року (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейська комісія запропонувала інтегрувати Україну до зони роумінгу Європейського союзу (ЄС) з початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Європейської комісії.

"Український сигнал отримує громадянство ЄС. Ми пропонуємо інтегрувати Україну в зону роумінгу ЄС з січня 2026 року", - написала Європейська комісія.

Роумінг для українців у ЄС

У лютому 2023-го Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вже у квітні Європейська Рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС, а Кабінет міністрів, своєю чергою, створив умови для набуття країною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

Очікувалось, що країни ЄС нададуть Україні доступ до своєї зони роумінгу до завершення весни.

На початку червня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій.

Вже 6 червня Київ передав Єврокомісії повідомлення про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС.

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