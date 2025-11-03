RU

Еврокомиссия представит отчет по расширению ЕС: чего ожидать Украине

Фото: Еврокомиссия представит отчет по расширению ЕС (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Европейская комиссия завтра, 4 ноября, представит отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк написал в Twitter.

По его данным, ожидается, что рейтинг Украины будет оценен "в основном положительно".

"Завтра Европейская комиссия опубликует свой ежегодный отчет о странах-кандидатах на вступление в ЕС. Рейтинги: в основном положительно: Молдова, Украина, Черногория, Албания; средне: Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово; ужасно: Грузия", - написал редактор Йозвяк.

Европейская комиссия представит отчет по расширению ЕС 4 ноября, в том числе отчет Еврокомиссии по прогрессу Украины в рамках пакета расширения ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за позиции Будапешта. Пророссийское правительство Венгрии наложило вето на старт переговорного процесса.

В то же время Литва предложила обойти блокировку - начать технические переговоры на уровне 26 государств-членов ЕС без участия Венгрии. Президент Европейского совета Антониу Кошта также отметил, что процесс евроинтеграции Украины должен продолжаться, несмотря на сопротивление Будапешта.

 

Киев ожидает, что ЕС в ближайшее время примет решение об официальном старте вступительных переговоров. Украина уже в рекордно короткие сроки завершила скрининг законодательства, необходимый для начала процесса.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вместо полноправного членства Украина должна ограничиться "стратегическим партнерством" с ЕС. Он также заявил, что члены Союза якобы вынуждены будут финансировать Украину по различным программам, из-за чего Будапешт выступает против ее вступления.

