Еврокомиссия представит отчет по расширению ЕС: чего ожидать Украине

Европейская комиссия завтра, 4 ноября, представит отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на вступление в ЕС.
Как сообщает РБК-Украина, об этом редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк написал в Twitter.
По его данным, ожидается, что рейтинг Украины будет оценен "в основном положительно".
"Завтра Европейская комиссия опубликует свой ежегодный отчет о странах-кандидатах на вступление в ЕС. Рейтинги: в основном положительно: Молдова, Украина, Черногория, Албания; средне: Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово; ужасно: Грузия", - написал редактор Йозвяк.
Европейская комиссия представит отчет по расширению ЕС 4 ноября, в том числе отчет Еврокомиссии по прогрессу Украины в рамках пакета расширения ЕС.
Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за позиции Будапешта. Пророссийское правительство Венгрии наложило вето на старт переговорного процесса.
В то же время Литва предложила обойти блокировку - начать технические переговоры на уровне 26 государств-членов ЕС без участия Венгрии. Президент Европейского совета Антониу Кошта также отметил, что процесс евроинтеграции Украины должен продолжаться, несмотря на сопротивление Будапешта.
Киев ожидает, что ЕС в ближайшее время примет решение об официальном старте вступительных переговоров. Украина уже в рекордно короткие сроки завершила скрининг законодательства, необходимый для начала процесса.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вместо полноправного членства Украина должна ограничиться "стратегическим партнерством" с ЕС. Он также заявил, что члены Союза якобы вынуждены будут финансировать Украину по различным программам, из-за чего Будапешт выступает против ее вступления.