Єврокомісія представить звіт щодо розширення ЄС: чого очікувати Україні

Київ очікує, що ЄС найближчим часом ухвалить рішення про офіційний старт вступних переговорів. Україна вже у рекордно короткі терміни завершила скринінг законодавства, необхідний для початку процесу.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що замість повноправного членства Україна має обмежитися "стратегічним партнерством" з ЄС. Він також заявив, що члени Союзу нібито змушені будуть фінансувати Україну за різними програмами, через що Будапешт виступає проти її вступу.