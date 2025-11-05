Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины: какие есть варианты

По словам трех источников, знакомых с этим вопросом, Европейская комиссия рассматривает возможность пополнения колоссального дефицита финансирования Украины за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов.

Эти две возможности, которые будут изложены в документе Комиссии с вариантами действий для Киева, который будет распространен среди столиц в ближайшие недели, добавляются к так называемому варианту "репарационного кредита".

Согласно информации трех источников, знакомых с процессом, эти варианты будут изложены в специальном документе Комиссии, который будет распространен среди европейских столиц в ближайшие недели.

Они дополнят уже предложенный "репарационный кредит" на 140 миллиардов евро - инициативу, предусматривающую использование замороженных российских активов, которые хранятся в брюссельской клиринговой палате Euroclear.

По словам источников, репарационный кредит является лучшим вариантом поддержки Украины для Комиссии, несмотря на отказ Бельгии поддержать эту схему на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в октябре. Многие страны-члены, включая Германию и страны Балтии, разделяют это мнение.

Бельгия успешно смягчила выводы Совета в прошлом месяце, которые в конце концов поручили Комиссии разработать "варианты" для поддержки финансовых потребностей Киева, в которых конкретно не упоминалось об использовании российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал заблокировать схему репарационных кредитов, если другие государства-члены не разделят юридические и финансовые риски, связанные с кредитом, а другие страны ЕС не будут использовать российские суверенные активы, хранящиеся в их собственных юрисдикциях вместе с Бельгией.

По оценкам Комиссии, в ЕС за пределами Бельгии хранятся российские суверенные активы на сумму 25 миллиардов евро.

Германия, Франция и Люксембург являются среди других стран ЕС, которые, как считается, владеют частью этих активов.