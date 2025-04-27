Еврокомиссар сделал неутешительный прогноз, если Украина не вступит в НАТО

Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО, потому что на самом деле боится этого. Это усложняет РФ планирование следующей агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) первого европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

По его словам, Россия боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей российской агрессии.

"Россия требует "никакого НАТО" для Украины. Не потому, что она боится антироссийского наступления НАТО с украинской территории", - пояснил он.

Вступление Украины в НАТО

Россия постоянно спикулирует на теме вступления Украины в НАТО. Перед вторжением в Украину в 2022 году у Путина заявляли, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину и Москва не может больше с этим мириться.

Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он связал процесс присоединения страны к Альянсу с войной.

До этого США опубликовали "мирный план" по Украине, включающий несколько пунктов, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма российским и заморозка боевых действий.

В Украине раскритиковали такое предложение. Из-за этого была отменена встреча в Лондоне между Украиной, США и странами Европы на уровне глав МИД.

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