ua en ru
Вс, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Еврокомиссар сделал неутешительный прогноз, если Украина не вступит в НАТО

Европа, Воскресенье 27 апреля 2025 15:00
UA EN RU
Еврокомиссар сделал неутешительный прогноз, если Украина не вступит в НАТО Фото: еврокомиссар Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО, потому что на самом деле боится этого. Это усложняет РФ планирование следующей агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) первого европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

"Россия требует "никакого НАТО" для Украины. Не потому, что она боится антироссийского наступления НАТО с украинской территории", - пояснил он.

По его словам, Россия боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей российской агрессии.

"Нет-НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии", - констатировал Андрюс Кубилюс.

Вступление Украины в НАТО

Россия постоянно спикулирует на теме вступления Украины в НАТО. Перед вторжением в Украину в 2022 году у Путина заявляли, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину и Москва не может больше с этим мириться.

Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он связал процесс присоединения страны к Альянсу с войной.

До этого США опубликовали "мирный план" по Украине, включающий несколько пунктов, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма российским и заморозка боевых действий.

В Украине раскритиковали такое предложение. Из-за этого была отменена встреча в Лондоне между Украиной, США и странами Европы на уровне глав МИД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Украина Война в Украине
NEWS
Более тысячи оккупантов, десятки артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Более тысячи оккупантов, десятки артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию