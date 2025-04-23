Встреча в Лондоне по Украине пройдет без глав МИД, - Sky News
Встреча глав МИД Украины, Великобритании, США, Франции и Германии, которая должна была состояться 23 апреля, отложили. Переговоры по Украине состоятся между высокопоставленными чиновниками пяти стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Первые дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили план встречи в Лондоне в среду (23 апреля) для переговоров на высоком уровне о том, как прекратить войну", - говорится в сообщении.
По данным издания, вместо этого состоится встреча высокопоставленных чиновников пяти указанных стран. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига находится в Лондоне, где проведет двустороннюю встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.
Как отмечает Sky News, уровень переговоров в Лондоне "снижен" до встречи чиновников, поскольку Украина отвергает план США признать Крым российским. Украина в Лондоне хотела обсуждений прекращения огня.
Государственный секретарь США Марко Рубио не приехал в Лондон, где должен был встретиться с главами МИД Украины, Великобритании, Франции и Германии. CNN писало, что Рубио отменил поездку, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать Крым российским.
Sky News отмечает, что после отказа Рубио от визита Франция и Германия также, вероятно, передумали отправлять министров в Лондон. Издание добавляет, что вместо этого посланник США по вопросам Украины Кит Келлог примет участие в дискуссиях в Лондоне с высокопоставленными чиновниками Франции и Германии.
Переговоры по Украине в Лондоне
Напомним, сегодня, 23 апреля, в Лондоне должна была состояться встреча между Украиной, Великобританией, Францией и США по урегулированию войны. Как сообщал президент Владимир Зеленский, эти переговоры должны быть направлены на прекращение огня.
От Украины поехала делегация, в которую входят руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Также ожидалось участие госсекретаря США Марко Рубио, но вчера Белый дом сообщил, что его не будет.
СМИ отмечают, что США на встрече в Лондоне хотели представить собственный мирный план, который будет состоять из семи пунктов. Он предусматривает прекращение огня, признание Крыма российским, замораживание линии фронта и не только.
Зеленский подчеркивал, что Украина не откажется от оккупированных территорий и не признает их частью РФ. По данным СМИ, из-за этой позиции Рубио отказался ехать в Лондон.
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