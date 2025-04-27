Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО

Росія вимагає від України відмовитись від вступу до НАТО, бо насправді боїться цього. Це ускладнює РФ планування наступної агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) першого європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.

За його словами, Росія боїться, що НАТО буде захищати Україну від наступної російської агресії.

"Росія вимагає "ніякого НАТО" для України. Не тому, що вона боїться антиросійського наступу НАТО з української території", - пояснив він.

Вступ України до НАТО

Росія постійно спікулює на темі вступу України до НАТО. Перед вторгненням в Україну 2022 року у Путіна заявляли, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну і Москва не може більше з цим миритися.

Зазначимо, що нещодавно президент США Дональд Трамп висловився про бажання України вступити до НАТО. Він пов'язав процес приєднання країни до Альянсу з війною.

До цього США опублікували "мирний план" щодо України, який містить кілька пунктів, серед яких відмова України від вступу в НАТО, визнання Криму російським і заморожування бойових дій.

В Україні розкритикували таку пропозицію. Через це було скасовано зустріч у Лондоні між Україною, США та країнами Європи на рівні глав МЗС.

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