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Еврокомиссар о законе по восстановлению полномочий НАБУ: проблемы остаются

Четверг 31 июля 2025 15:45
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Еврокомиссар о законе по восстановлению полномочий НАБУ: проблемы остаются Фото: Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Еврокомиссия считает, что принятый сегодня Верховной Радой закон восстанавливает ключевые гарантии независимости НАБУ и САП. В то же время отмечает, что проблемы все еще остаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос в соцсети X.

"Рада исправила решение прошлой недели, которое нанесло ущерб, подрывая независимость НАБУ и САП. Сегодняшний закон восстанавливает ключевые гарантии, но проблемы остаются", - сказала Кос.

Она также подчеркнула, что Евросоюз поддерживает требования граждан по реформам, а "поддержка фундаментальных ценностей и борьба с коррупцией должны оставаться приоритетом".

Полномочия НАБУ и САП возвращают

Напомним, сегодня, 31 июля, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект №13533 о возвращении независимости НАБУ и САП, который перед тем приняли нардепы. "За" отдали свои голоса 331 народный депутат.

Соответствующий документ был разработан как альтернатива скандальному №12414, который существенно ограничивал полномочия антикоррупционных органов и вызвал общественное возмущение и критику со стороны международных партнеров.

После этого документ быстро передали на подпись президента Украины Владимира Зеленского, который также его подписал.

Почему возник скандал

На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП, передав часть их полномочий Генеральному прокурору.

Президент Владимир Зеленский быстро подписал этот документ, что вызвало волну общественного возмущения. В Киеве и ряде других городов Украины прошли массовые акции протеста.

Впоследствии, через несколько дней, Зеленский зарегистрировал в парламенте новый законопроект №13533, который имел целью восстановить независимость НАБУ и САП.

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