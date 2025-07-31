Єврокомісар про закон з відновлення повноважень НАБУ: проблеми залишаються

Єврокомісія вважає, що ухвалений сьогодні Верховною Радою закон відновлює ключові гарантії незалежності НАБУ та САП. Водночас зазначають, що проблеми все ще залишаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з питань розширення Марту Кос у соцмережі X .

Вона також наголосила, що Євросоюз підтримує вимоги громадян щодо реформ, а "підтримка фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом".

"Рада виправила рішення минулого тижня, яке завдало шкоди, підриваючи незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але проблеми залишаються", - сказала Кос.

Повноваження НАБУ та САП повертають

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №13533 про повернення незалежності НАБУ та САП, який перед тим ухвалили нардепи. "За" віддали свої голоси 331 народний депутат.

Відповідний документ було розроблено як альтернативу скандальному №12414, що суттєво обмежував повноваження антикорупційних органів і спричинив суспільне обурення та критику з боку міжнародних партнерів.

Після цього документ швидко передали на підпис президента України Володимира Зеленського, який також його підписав.

Чому виник скандал

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП, передавши частину їхніх повноважень Генеральному прокурору.

Президент Володимир Зеленський швидко підписав цей документ, що спричинило хвилю суспільного обурення. У Києві та низці інших міст України пройшли масові акції протесту.

Згодом, через кілька днів, Зеленський зареєстрував у парламенті новий законопроєкт №13533, який мав на меті відновити незалежність НАБУ і САП.