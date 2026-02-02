Китай бросает вызов доллару? Си Цзиньпин очертил планы по международному статусу юаня
Президент Китая Си Цзиньпин призвал сделать китайский юань одной из основных глобальных резервных валют, что должно укрепить роль Пекина в мировой финансовой системе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет FT, руководство Китая давно стремится к интернационализации юаня, но подобные комментарии стали самым четким на сегодня определением цели Си - создание "сильной валюты" и более широкого финансового фундамента, который Пекин должен будет построить для ее поддержки.
В речи, опубликованной в партийном журнале Qiushi, Си отметил, что Китай должен создать "мощную валюту", которая широко используется в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а также получить статус резервной валюты.
Это, по мнению лидера КНР, потребует более сильного центрального банка, конкурентоспособных финансовых институтов и международных финансовых центров.
Такой призыв отражает долгосрочную стратегию Пекина по усилению влияния в глобальной экономике, особенно на фоне признаков ослабления доллара США и изменения лидерства в Федеральной резервной системе, что подталкивает другие центральные банки пересматривать свои валютные портфели и риски, связанные с долларовыми активами.
Аналитики подчеркивают, что для реализации этих планов Пекину понадобится не только политическая воля, но и реальные экономические реформы, в частности улучшение доступа к китайскому финансовому рынку и укрепление доверия иностранных инвесторов.
Позиция Си Цзиньпина в отношении юаня как резервной валюты может стать важным сигналом для мировых финансовых рынков и отражать масштабные изменения в мировой валютной архитектуре в условиях геополитического напряжения и экономической конкуренции.
Напомним, несколько дней назад американский лидер Дональд Тарамп приветствовал снижение курса доллара, назвав это "замечательным" результатом для американского бизнеса и экспорта.
Во время общения с прессой Трамп отметил, что мог бы манипулировать силой валюты, однако считает это ненужным.
В то же время президент США раскритиковал Китай и Японию за их прошлые попытки девальвировать иену и юань, назвав такую конкуренцию несправедливой по отношению к американским товарам.