Евро подешевел до 51,40 грн: курс в обменниках на 2 февраля

Евро в обменниках подешевел на 14 копеек и стоит 51,40 грн, что произошло вслед за снижением стоимости валюты на межбанковском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

наличный евро подешевел до 51,40 гривен,

официальный курс евро под конец прошлой недели упал до 51,02 гривен,

межбанк 30 января закрылся на уровне 50,99 гривен (курс продажи евро)

Средний курс продажи евро на наличном рынке 2 февраля составил 51,40 гривен. Это значение на 14 копеек ниже среднего курса 30 января. Средний курс покупки евро сегодня составляет 50,62 гривен, что на 20 копеек ниже уровня 30 января.

Курс доллара в обменниках и кассах банков почти не изменился по сравнению с пятницей. Средний курсы купли-продажи доллара 2 февраля составил 42,60-43,18 гривен.

Стоимость евро в обменниках продолжает тренд на снижение (инфографика РБК-Украина)

Стоимость евро в банках

Крупные коммерческие банки 2 февраля продают евро по курсам 51,20-51,60 гривен. Например, в "ПриватБанке" стоимость валюты составляет 51,30 гривен, в "Ощадбанке" - 51,55 гривен, в Monobank - 51,27 гривен.

Что показал межбанк 30 января

В пятницу 30 января средние курсы купли-продажи евро снизились на 25-26 копеек - до 50,98-50,99 гривен по сравнению с днем ранее. Курсы купли-продажи доллара остались на неизменном уровне - 42,82-42,85 гривен.

Вопросы и ответы:

Сколько стоит евро в обменниках 2 февраля?

В среднем курс продажи составляет 51,40 гривны;

Как изменился курс доллара в обменниках?

Доллар подешевел на 4 копейки - до 43,18 гривен;

Насколько подешевел евро на межбанковском рынке?

Курс валюты Еврозоны снизился на 25-26 копеек - до 50,99 гривен.