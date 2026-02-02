ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Евро подешевел до 51,40 грн: курс в обменниках на 2 февраля

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 12:20
Евро подешевел до 51,40 грн: курс в обменниках на 2 февраля Фото: Курс евро в обменниках продолжает снижаться (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Евро в обменниках подешевел на 14 копеек и стоит 51,40 грн, что произошло вслед за снижением стоимости валюты на межбанковском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

  • наличный евро подешевел до 51,40 гривен,

  • официальный курс евро под конец прошлой недели упал до 51,02 гривен,

  • межбанк 30 января закрылся на уровне 50,99 гривен (курс продажи евро)

Средний курс продажи евро на наличном рынке 2 февраля составил 51,40 гривен. Это значение на 14 копеек ниже среднего курса 30 января. Средний курс покупки евро сегодня составляет 50,62 гривен, что на 20 копеек ниже уровня 30 января.

Курс доллара в обменниках и кассах банков почти не изменился по сравнению с пятницей. Средний курсы купли-продажи доллара 2 февраля составил 42,60-43,18 гривен.

Читайте также: Нацбанк существенно снизил стоимость евро. Какой курс установлен на выходные

Евро подешевел до 51,40 грн: курс в обменниках на 2 февраляСтоимость евро в обменниках продолжает тренд на снижение (инфографика РБК-Украина)

Стоимость евро в банках

Крупные коммерческие банки 2 февраля продают евро по курсам 51,20-51,60 гривен. Например, в "ПриватБанке" стоимость валюты составляет 51,30 гривен, в "Ощадбанке" - 51,55 гривен, в Monobank - 51,27 гривен.

Что показал межбанк 30 января

В пятницу 30 января средние курсы купли-продажи евро снизились на 25-26 копеек - до 50,98-50,99 гривен по сравнению с днем ранее. Курсы купли-продажи доллара остались на неизменном уровне - 42,82-42,85 гривен.

Читайте также: Евро подешевел. Какой курс в обменниках 30 января

Вопросы и ответы:

Сколько стоит евро в обменниках 2 февраля?

В среднем курс продажи составляет 51,40 гривны;

Как изменился курс доллара в обменниках?

Доллар подешевел на 4 копейки - до 43,18 гривен;

Насколько подешевел евро на межбанковском рынке?

Курс валюты Еврозоны снизился на 25-26 копеек - до 50,99 гривен.

Напомним, на 2 февраля Национальный банк установил официальный курс евро на уровне 51,02 гривны, что на 22 копейки ниже значения предыдущего дня. Официальный курс доллара также был снижен - на 4 копейки до 42,81 гривен.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесной предоставил прогноз курсов валют на 2-8 февраля. Банкир считает, что в этот период валютный рынок стабилизируется, возрастет предложение валюты от агрокомпаний, поэтому он прогнозирует средние курсы купли-продажи доллара на этот период на уровне 42,5-43,5 гривен, а евро - 50-51,5 гривен. На межбанковском рынке курсы купли-продажи прогнозируются в пределах 42,75-43,25 гривен.

