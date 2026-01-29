ua en ru
Снова рекордная стоимость евро. Какой курс установил НБУ

Украина, Четверг 29 января 2026 17:25
Снова рекордная стоимость евро. Какой курс установил НБУ Фото: Официальный курс евро вырос до 51,24 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Официальный курс евро на 30 января установлен НБУ на уровне 51,24 гривны, что является новым рекордным значением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Официальный курс евро достиг 51,24 гривны

  • Курс доллара подрос на 8 копеек - до 42,85

  • В обменниках евро выросло к 51,64 гривен

НБУ установил официальній курс евро на 30 января на уровне 51,24 гривен, что на 1 копейку больше значений предыдущего дня, но является рекордным значением. Точный курс евро на завтра составляет 51,2423 гривны.

С 1 января официальный курс евро вырос на 1,45 гривен.

Официальный курс доллара на 30 января составляет 42,85 гривен (+0,08 гривен к значению предыдущего дня).

Снова рекордная стоимость евро. Какой курс установил НБУКурс евро достиг нового рекорда (инфографика РБК-Украина)

Курс в обменниках и на межбанке

На наличном рынке к 16:30 29 января курс покупки евро составил 50,92 гривен, а курс продажи - 51,64 гривен.

Вчера торги на межбанке закрылись курсами покупки-продаж на уровне 51,23-51,25 гривен. Эти значения выше курсов по состоянию на 1 января (49,42-49,53 гривен) на 1,72-1,81 гривен.

Средний курс продажи доллара в кассах банков и обменниках составил 42,58 гривен, а курс продажи - 43,13 гривен.

Напомним, Нацбанк на 29 января установил официальный курс евро на уровне предыдущего дня - 51,23 гривен. Официальный курс доллара последними днями существенно снизился - с 19 по 29 января на 0,64 гривны.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал динамику доллара. Он приветствовал длительное снижения курса доллара по отношению к другим валюта мира и охарактеризовал ее как “отличный” результат для американского бизнеса и продвижения экспорта товаров США на мировой рынок. Трамп сказал, что он не обеспокоен девальвацией доллара.

