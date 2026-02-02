ua en ru
Евро отступает от рекорда: официальный курс на 3 февраля

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 17:55
Евро отступает от рекорда: официальный курс на 3 февраля: официальный курс на 3 февраля Фото: Официальный курс евро продолжает снижение (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

После рекорда в конце января НБУ продолжил снижать курс евро и на 3 февраля он составляет 50,91 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Евро (НБУ): 50,91 грн;

  • Доллар (НБУ): 42,97 грн;

  • Евро в обменниках: 51,41-51,54 грн

Национальный банк установил официальный курс евро на 3 февраля на уровне 50,91 гривен, что на 12 копеек ниже курса днем ранее. Точное значение курса составляет 50,9062 гривен.

Евро отступает от рекорда: официальный курс на 3 февраля: официальный курс на 3 февраляОфициальный курс евро начал существенно падать (Инфографика РБК-Украина)

Официальный курс доллара на 3 февраля составляет 42,9697 гривны (+0,16 гривны).

Сколько стоит валюта в обменниках

Средние курсы купли-продажи доллара в обменниках и кассах коммерческих банков по состоянию на 17:00 3 февраля составляли 42,69-43,23 гривен (рост на 5-9 копеек к стоимости валюты утром). При этом, средние обменные курсы евро на 17:00 составляют 50,70-51,41 гривен (рост на 1-8 копеек).

По сравнению со 2 февраля стоимость доллара в обменниках выросла на 9 копеек, а евро - снизились на 12-13 копеек.

Какой курс евро у крупнейших банков?

У крупнейших по количеству клиентов - физлиц банков стоимость покупки евро составляет 51,30 гривен ("ПриватБанк"), 50,75 гривен ("Ощадбанк") и 51,27 гривен в Monobank.

Вопросы и ответы:

Как меняется официальный курс евро в последние дни?

НБУ продолжает снижать курс после рекордного значения 51,24 гривен;

Какой курс евро установлен на 3 февраля?

Официальный курс евро составляет 50,91 гривен;

Какой курс доллара установил НБУ на 3 февраля?

Официальный курс доллара составляет 42,97 гривен.

Напомним, 30 января - 1 февраля официальный курс евро держался на максимуме - 51,24 гривны был установлен НБУ на 30 января. Это значение сохранилось и на 1 февраля. На следующий день Нацбанк снизил курс валюты Еврозоны на 22 копейки - до 51,02 гривен.

Обменный курс евро может составить 50-51,5 гривен (купля-продажа). Такой прогноз давал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

