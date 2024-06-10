Евро-2024: полный календарь матчей сборной Украины на турнире

Национальная команда Украины на групповом этапе чемпионата Европы на протяжении девяти дней встретится с тремя сборными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

По результатам жеребьевки "сине-желтые" попали в группу E. Там подопечные Сергея Реброва встретятся со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Будет стартовать на Евро-2024 сборная Украины матчем против "трехцветных". Национальная команда встретится с румынской сборной 17 июня в Мюнхене на "Альянце Арене". Вторым соперником "сине-желтых" станет Словакия. Поединок против "соколов" состоится 21 июня в Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-Арене".

С главным фаворитом квартета – сборной Бельгии – Украина сразится в финальном туре группового этапа. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. В 1/8 финала чемпионата гарантированно выйдут две лучшие команды группы.

Если сборная Украины завершит групповой этап на второй строчке, то в 1/8 финала 1 июля встретится в Дюссельдорфе со второй командой квартета D. Там будут соревноваться сборные Польши, Нидерландов, Австрии и Франции. Финиш же первой или третьей расширит круг потенциальных соперников до более чем десятка.

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

Румыния – Украина, 17 июня, 16:00

Словакия – Украина, 21 июня, 16:00

Украина – Бельгия, 26 июня, 19:00

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Между тем, сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Сергея Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.