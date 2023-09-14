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В Евпатории раздались взрывы, россияне заявили об атаке беспилотников

Евпатория, Четверг 14 сентября 2023 06:21
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В Евпатории раздались взрывы, россияне заявили об атаке беспилотников Фото: во временно оккупированной Евпатории раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во временно оккупированном Крыму в Евпатории прогремели взрывы сегодня ночью 14 сентября. Россияне говорят об атаке дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымский ветер.

Местные жители сообщают, что под Евпаторию прилететь беспилотные летательные аппараты. Они утверждают, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

"Под Евпаторию прилетели беспилотники, работает ПВО, слышны взрывы. Беспилотники продолжают лететь", - говорится в сообщении.

Опубликованы первые фото последствий взрывов в Евпатории:

Жители Евпатории сообщают, что взрывы произошли, предположительно, в районе Заозерного. Добавляют, что от взрывной волны в городе у многих "дома ходили ходуном". Опубликовали и видео "прилета":

По данным Суспільне, взрыв в Крыму прогремел в районе села Уютное. По улицам ездят машины скорой помощи и спасатели. Утверждается, что в районе, где слышали "хлопок", расположена военная часть №85683.

Взрывы в Крыму

В последние месяцы в Крыму все учащаются взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда это атаки дронов по полуострову или "хлопок" на Крымском мосту.

В ночь на 13 сентября в Севастополе прогремели несколько мощных взрывов. Позже стало известно о пожаре в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода (Севморзавод). Были повреждены российские дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".

По данным Sky News, для масштабного удара по штабу Черноморского флота России в оккупированном Крыму Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow.

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Евпатория атака дронов Взрыв
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