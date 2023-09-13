У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь

В Севастополе этой ночью дронами и ракетами был атакован судоремонтный завод. Оккупанты заявляют о жертвах и погибших, а в ГУР уже подтверждает поражение двух кораблей РФ.

Что известно о мощной атаке на Севастополь, которая привела к повреждению российских кораблей - в материале РБК-Украина ниже.

Взрывы в Севастополе

Начиналось все с того, что этой ночью во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Очевидцы сообщали о минимум семи мощных взрывах. После чего стало известно о пожаре в районе Южной бухты, а именно в районе местного морского завода.

Кроме того, около четырех утра жители Севастополя вновь заявили о повторных взрывах и стрельбе.

Впоследствии появилась и реакция Минобороны РФ.

Под атаку попал судоремонтный завод

После того, как в сети появились яркие кадры пожара в Севастополе в результате "бавовны" в Минобороны РФ заявили, что под атаку попал судоремонтный завод им. Орджоникидзе. У Шойгу традиционно обвинили в атаке ВСУ.

Там отчитались, что всего Украина якобы "применила 10 крылатых ракет и 3 безэкипажных катера" во время "удара по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем".

Также россияне утверждают, что якобы семь ракет им удалось сбить патрульным кораблем "Василий Быков" и уничтожить все безэкипажные катера.

А вот не сбитые ракеты все же попали в цель. Враг признал, что из-за атаки получили повреждения два корабля, якобы "находящиеся на ремонте".

Дополнительно о заводе

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе - это крупнейшее предприятие судоремонта и судостроения Крыма, одно из ведущих промышленных предприятий Азово-Черноморского региона, сообщается на сайте предприятия.

Он был основан в 1783 году. За всю историю своего существования завод имел полную загрузку и выполнял сложные работы по ремонту, модернизации и строительству кораблей и судов разного класса. Оккупанты используют его как основную ремонтную базу Черноморского флота РФ.

Поражены два корабля россиян. Какие именно?

Корабли "Ростов-на-Дону" и "Минск"

Как пишут российские Телеграм-каналы, в результате атаки были повреждены два судна. Речь идет о дизель-электрической подлодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск", на которых произошел пожар. Оба корабля находились на ремонте в сухом доке.

Известно, что подлодка россиян Б-237 "Ростов-на-Дону", прошла испытание и зачислена во флот РФ в 2014 году. Ее стоимость оценивается около 300 млн долларов. Она является носителем ракет "Калибр". В целом к Черноморскому флоту РФ приписано шесть таких подлодок, одна из которых продолжает оставаться в Средиземном море с 2022 года.

Фото: российская дизель-электрическая подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (mill.ru)

Добавим, что десантный корабль "Минск" был спущен на воду еще в 1983 году. Как пишет Defence Express, корабль приписан к Балтийскому флоту РФ, но накануне российского полномасштабного вторжения был вместе с аналогичными кораблям Северного флота РФ переброшен в Черное море.

Фото: большой десантный российский корабль проекта 775 "Минск" (mill.ru)

Для РФ это уже третий десантный корабль, который был выведен из строя после уничтожения Саратова, а также поражения Оленегорский горняк в Новороссийске. Таким образом, в строю в Черном море РФ может иметь не более восьми.

Лодки "Рапуча" и "Kило"

Также в сети распространились и другие предположения того, какие именно корабли россиян могли быть поражены. Американский OSINT-аналитик допустил, что в Севастополе могли быть повреждены крупный десантный корабль "Рапуча" и подлодка "Kило".

Фото: в OSINT считают, что целью удара по Севастополю могла стать одна из российских крупных десантных кораблей "Рапуча" и подлодка "Кило".

ГУР подтверждает поражение двух кораблей РФ

Отметим, что источник РБК-Украина в Главном управлении разведке Минобороны уже подтвердил поражение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки", - рассказали в разведке.

Впоследствии в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ тоже подтвердили успешные удары по российским кораблям и порту.

Отмечено, что сегодня были нанесены удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре российских оккупантов в бухте Севастополя.

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар после удара

На снимках спутников NASA показано, как выглядит территория Севастопольского морского завода на мировой карте пожаров проекта FIRMS.

Спутники зафиксировали огонь сегодня в четыре часа. Примечательно, что все три очага пожаров находятся на территории морского завода: два в Южной бухте и одна в Корабельной бухте.

Фото: спутники NASA зафиксировали пожары на Севастопольском морском заводе (firms.modaps.eosdis.nasa.gov)

Согласно спутниковым снимкам, оба корабля действительно находились в сухом доке. При этом это также означает, что и сам сухой док, который имеет огромное значение для ремонта и обслуживания кораблей в Севастополе также получил повреждение.

Атака велась с самолетов?

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на то, ракетный удар по наносился с помощью авиации.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночной бавовны в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил ВСУ за отличную боевую работу! Продолжение следует...", - написал он.

Тем временем спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал информацию "Суспильному" так: "Можно сделать вывод, что поражение нанесли летчики Воздушных сил".

Есть жертвы и раненые

Российские Телеграмм-каналы Shot и Baza пишут, что предварительно два человека погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки на Севастопольский морской завод им. С.Орджоникидзе.

По данным роспабликов, все погибшие и пострадавшие - сотрудники завода.

Между тем, свои цифры касательно пострадавших озвучил и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, они несколько отличаются с росизданиями. Он заявил, что речь идет о 24 потерпевших, а четверо - в состоянии средней тяжести.

В свою очередь, пророссийские местные Телеграмм-каналы сообщают, что среди сотрудников морзавода якобы нет ни погибших, ни пострадавших. В России же эту информацию пока не комментируют.

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