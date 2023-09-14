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В Євпаторії пролунали вибухи, росіяни заявили про атаку безпілотників

Євпаторія, Четвер 14 вересня 2023 06:21
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В Євпаторії пролунали вибухи, росіяни заявили про атаку безпілотників Фото: в тимчасово окупованій Євпаторії пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У тимчасово окупованому Криму, в Євпаторії пролунали вибухи сьогодні вночі 14 вересня. Росіяни кажуть про атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримський вітер.

Місцеві мешканці повідомляють, що під Євпаторію прилетіти безпілотні літальні апарати. Вони стверджують, що дрони ймовірно влучили в російську установку ППО.

"Під Євпаторію прилетіли безпілотники, працює ППО, чути вибухи. Безпілотники продовжують летіти", - йдеться у повідомленні.

Опубліковано перші фото наслідків вибухів у Євпаторії:

Жителі Євпаторії повідомляють, що вибухи сталися, ймовірно, в районі Заозерного. Додають, що від вибухової хвилі в місті у багатьох "будинки ходили ходуном". Опублікували й відео "прильоту":

За даними Суспільне, вибух в Криму пролунав у районі села Уютне. По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Стверджується, що в районі, де чули "бавовну", розміщена військова частина №85683.

Вибухи в Криму

Останні місяці в Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи це атаки дронів по півострову чи "бавовна" на Кримському мосту.

В ніч на 13 вересня в Севастополі пролунали кілька потужних вибухів. Пізніше стало відомо про пожежу у Південній бухті на території Севастопольського морського заводу (Севморзавод). Було пошкоджено російські дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

За даними Sky News, для масштабного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow.

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