ВСУ атаковали бухту Севастополя ракетами Storm Shadow, - Sky News

Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для масштабного удара по штабу Черноморского флота России в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По данным издания, украинский и западный источник сообщили, что для удара по штабу Черноморского флота РФ были развернуты британские крылатые ракеты Storm Shadow.

"Это была Storm Shadow", - сообщил один из источников издания.

Изображения в социальных сетях зафиксировали взрывы и пламя, пронизывающие верфь на фоне ночного неба сегодня рано утром.

Удар по Севастополю

Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Минобороны РФ заявило о якобы атаке. Как утверждают россияне, 10 крылатых ракет пытались ударить по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, 7 из них якобы сбиты.

Кроме того, россияне обвиняют Украину в атаке на корабле Черноморского флота без экипажных катеров.

После атаки на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Возгорание загорелось в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.

Заявления Украины

Украина подтвердила, что нанесла удары по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в городе Севастополь, который был аннексирован Россией еще с 2014 года, но официально не сообщил, каким образом.

Реакция РФ

Россия заявила, что по объекту было выпущено десять крылатых ракет, семь из которых были сбиты средствами противовоздушной обороны. Также была сорвана атака трех беспилотных лодок.

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.