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УЗ призначила на завтра додатковий потяг з Польщі в Київ

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 18:26
УЗ призначила на завтра додатковий потяг з Польщі в Київ
Ілюстративне фото (twitter.com/uz_gov_ua)

Потяг матиме зупинку у Львові

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг з польського Перемишля для евакуації українців з Польщі через пандемію коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника МІУ, на понеділок, 23 березня, було призначено додатковий потяг сполученням Перемишль-Київ для евакуації українців з Польщі. Поїзд №706/705 вирушить із Перемишля о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59, при цьому матиме зупинку у Львові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 21 березня в Україну з-за кордону повернулися майже 60 тисяч громадян. Вчора додому повернулися 13,5 тис. українців. На карантині за кордоном перебувають 152 українських громадян.

Також РБК-Україна писало, що вчора в Україну рейсом "Аліканте-Київ" повернулися 216 українців. В аеропорту евакуйованим громадянам провели температурний скринінг та забір матеріалів для експрес-тестів на коронавірус.

Крім того, 20 березня з Єгипту в Україну повернулися понад 25 тис. громадян, серед яких 830 осіб перебували на карантині в готелях.

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