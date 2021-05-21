Евакуація українців з Гази ще не почалася. Чекали завершення бойових дій

Евакуація українців , які виявили бажання виїхати з Сектору Газа, ще не розпочалася. Українська сторона чекала, коли припиняться бойові дії між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Про це РБК-Україна сказали в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як розповіли в міністерстві, повернутися додому з Сектору Газа виявили бажання близько 140 українців, переважно це жінки та діти. Наразі відпрацьовується комплекс заходів для їх евакуації з Сектору Газа.

"Початок евакуації досі стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду наших громадян. Водночас після досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню сподіваємося розпочати повернення громадян України із зони конфлікту вже найближчим часом. Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека", - заявили в МЗС.

До українського МЗС також звернулися кілька урядів іноземних держав з проханням евакуювати з Сектору Газа і їхніх громадян. Тому, як пояснили в міністерстві, тепер вже мова йде про міжнародний характер цієї гуманітарної місії.

"Зараз важливо, аби громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і орієнтувалися виключно на офіційні повідомлення", - наголосили в МЗС.