Більше сотні українців можуть вивезти з сектора Газа через Єгипет

Більше сотні українців, які на тлі загострення конфлікту Ізраїлю з арабськими угрупованнями хочуть покинути сектор Газа, можуть вивезти через Єгипет. Українська сторона опрацьовує маршрути репатріації.

За його словами, близько 120 українців виявили бажання повернутися до України у зв'язку з триваючими бойовими діями. МЗС звернулося за допомогою до міжнародних організацій, щоб організувати виїзд громадян України з анклаву.

"Як і в 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, в даний час опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють з єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - зазначив Ніколенко.