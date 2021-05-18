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Більше сотні українців можуть вивезти з сектора Газа через Єгипет

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Києва, Вівторок 18 травня 2021 13:12
Більше сотні українців можуть вивезти з сектора Газа через Єгипет Фото: МЗС допомагає українцям залишити сектор Газа (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Більше сотні українців, які на тлі загострення конфлікту Ізраїлю з арабськими угрупованнями хочуть покинути сектор Газа, можуть вивезти через Єгипет. Українська сторона опрацьовує маршрути репатріації.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, близько 120 українців виявили бажання повернутися до України у зв'язку з триваючими бойовими діями. МЗС звернулося за допомогою до міжнародних організацій, щоб організувати виїзд громадян України з анклаву.

"Як і в 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, в даний час опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють з єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція проти бойовиків ХАМАС у секторі Газа буде продовжуватися, поки це необхідно.

Тим часом міністр оборони Бені Ганц зазначає, що доктрина "підземної битви" бойовиків ХАМАС провалилася.

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