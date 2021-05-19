Українців з Сектору Гази планують евакуювати протягом 48 годин, - Кулеба

У Секторі Гази наразі перебуває близько 1600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися на батьківщину. Евакуація може відбутися протягом 48 годин.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів на засіданні уряду 19 травня.

"В Секторі Гази орієнтовно перебуває 1600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися на батьківщину", - повідомив Кулеба.

Міністр також зазначив, що разом з українцями про бажання евакуюватися із Сектору Гази заявили громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС.

"Посольство вже склало списки, ми домовилися про зелений коридор і така евакуація буде здійснена у найкоротші терміни", - наголосив Кулеба.

Він пояснив, що евакуація буде здійснена через Єгипет, з владою якого вже узгоджено організаційні питання.

"Наразі на виконання доручення президента України ухвалене рішення про здійснення такої евакуації у найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян з території Сектору Гази на територію Єгипту та організації відповідного рейсу коштом резервного фонду бюджету України. Якщо не станеться жодних форс-мажорних подій у зв'язку із загостренням конфлікту, то, за нашими розрахунками, протягом 48 годин така евакуація відбудеться", - сказав Кулеба.