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Евакуація з Уханя та протести в Нових Санжарах: новини за 20 лютого

Новини » Інше     21.02.2020 - 08:53
Евакуація з Уханя та протести в Нових Санжарах: новини за 20 лютого
Колаж РБК-Україна

20 лютого завершилася евакуація українців з Уханя, охопленого епідемією коронавірусу

Протести в Нових Санжарах

В Україну повернувся літак з китайського міста Ухань – епіцентру епідемії коронавіруса. На борту перебували 45 українців і 27 іноземців, всі без ознак хвороби. Вони повинні два тижні перебувати під наглядом лікарів в ізольованому санаторії у Нових Санжарах.

Проте місцеві жителі відмовилися "приймати гостей". Дійшло до перекривання доріг, вогняних барикад, сутичок з поліцією і нападу на автобуси з евакуйованими.

Поліція у Нових Санжарах за день затримала 24 учасники акції протесту

Поліція у Нових Санжарах за день затримала 24 учасники акції протесту. Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, буде проведене відповідне розслідування дій активних учасників протестів.

Затриманим у Нових Санжарах загрожує до 8 років позбавлення волі.

Скалецька добровільно залишилася на два тижні з евакуйованими в Нових Санжарах

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, які були евакуйовані з китайського міста Уханю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Скалецької у Facebook.

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", - написала Скалецька.

Медзаклад в Нових Санжарах оточать подвійним кільцем охорони, - Аваков

Навколо медичного закладу "Нові Санжари" на час перебування там евакуйованих з Уханю стоятиме подвійне кільце охорони. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час спілкування з журналістами в Нових Санжарах, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, після того, як автобуси з людьми заїхали на територію медзакладу, сутички не поновляться.

Українці кидають каміння: світові ЗМІ написали про хаос у Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах після евакуації близько 70 українців та іноземців з китайського Уханя, де вирує коронавірус, стали унікальним випадком такої агресивної зустрічі людей. Заворушення, сутички з поліцією та каміння, що летить у вікна автобусів з громадянами, які прилетіли з небезпечного регіону, шокували багатьох політичних, релігійних, культурних і громадських діячів, експертів в сфері медицини та моральних авторитетів.

На події 20 лютого під Полтавою світова преса відреагувала публікаціями із заголовками про паніку, в матеріалах йдеться про виникнення нової гарячої точки в Україні, про відсутність ефективної подачі інформації владою громадянам щодо евакуації.

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