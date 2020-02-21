Эвакуация из Уханя и протесты в Новых Санжарах: новости за 20 февраля

Коллаж РБК-Украина

20 февраля завершилась эвакуация украинцев из Уханя, охваченного эпидемией коронавируса

Протесты в Новых Санжарах

В Украину вернулся самолет из китайского города Ухань – эпицентра эпидемии коронавируса. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, все без признаков болезни. Они должны две недели находиться под присмотром врачей в изолированном санатории в Новых Санжарах.

Однако местные жители отказались "принимать гостей". Дошло до перекрывания дорог, огненных баррикад, стычек с полицией и нападения на автобусы с эвакуированными.

Полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста

Полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, будет проведено соответствующее расследование действий активных участников протестов.

Задержанным в Новых Санжарах грозит до 8 лет лишения свободы.

Скалецкая добровольно осталась на две недели с эвакуированными в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые были эвакуированы из китайского города Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Скалецкой в Facebook.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране", - написала Скалецкая.

Медучреждение в Новых Санжарах окружат двойным кольцом охраны, - Аваков

Вокруг медицинского учреждения "Новые Санжары" на время пребывания там эвакуированных из Уханя будет стоять двойное кольцо охраны. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время общения с журналистами в Новых Санжарах, сообщает РБК-Украина.

По его словам, после того, как автобусы с людьми заехали на территорию медучреждения, стычки не возобновятся.

Украинцы бросают камни: мировые СМИ написали про хаос в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах после эвакуации около 70 украинцев и иностранцев из китайского Уханя, где бушует коронавирус, стали уникальным случаем подобной агрессивной встречи людей. Беспорядки, столкновения с полицией и летящие камни в стекла автобусов с прилетевшими гражданами из опасного региона шокировали многих политических, религиозных, культурных и общественных деятелей, экспертов в сфере медицины и моральных авторитетов.

На события 20 февраля под Полтавой мировая пресса отреагировала публикациями с заголовками про панику, в материалах говорится о возникновении новой горячей точки в Украине, об отсутствии эффективной подачи информации властями гражданам относительно эвакуации.