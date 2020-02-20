Фото: сутички в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Ввечері затримали 7 людей

Поліція у Нових Санжарах за день затримала 24 учасники акції протесту. Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, буде проведене відповідне розслідування дій активних учасників протестів.

"Затримано з ранку 17 чоловік, ввечері затримано 7 чоловік. Розслідування буде тривати. Діям кожного громадянина буде надано правову оцінку. Однозначно, ніхто не має права порушувати закон", - заявив Клименко.

РБК-Україна писало, що місцеві жителі протестували через розміщення евакуйованих в своєму населеному пункті. Під час проїзду автобусів виникла сутичка силовиків з місцевими жителями. У ході неї один із автобусів закидали камінням і розбили вікна.

За результатами екстреного засідання в Нових Санжарах ввечері 20 лютого прем'єр-міністр Гонарук заявив, що люди, які діяли протиправно, били скло, мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що при протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальні провадження.