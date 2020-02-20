Скалецька проведе два тижні з евакуйованими у Нових Санжарах

Фото: Зоряна Скалецька (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами голови МОЗ, вона проведе з ними в одному приміщенні два тижні

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що приєднається до людей, які були евакуйовані з китайського міста Уханю, в обсервації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Скалецької у Facebook.

За її словами, вона проведе з ними в одному приміщенні два тижні.

"Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", - написала вона.

Крім того, вона зазначила, що МОЗ ретельно підготував безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши всі стандарти ВООЗ та практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.

"Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", - додала вона.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибутку в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння. При протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний.