ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Затриманим у Нових Санжарах загрожує до 8 років позбавлення волі

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 00:24
Затриманим у Нових Санжарах загрожує до 8 років позбавлення волі
Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

24 затриманих доставлені до територіального підрозділу поліції

Затриманим у Нових Санжарах загрожує до 8 років позбавлення волі. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Нацполіції Полтавської області Юрій Сулаєв.

За його словами, 24 затриманих у Нових Санжарах були доставлені до територіального підрозділу полції.

"Доставили їх в територіальний підрозділ полції частково. Можливо, в сусідні підрозділи. Дивлячись на те, які злочини вчиняли. Тому що останні - це злочини тяжкі. Це стаття 294 ККУ - масові заворушення. Там санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. І частина 2 статті 345 ККУ – нанесення ушкоджень працівнику працівнику правоохоронного органу ( санкція статті до 5 років позбавлення волі, - ред.). Це серйозні статті", - повідомив Сулаєв.

РБК-Україна писало, що при протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Пізніше стало відомою, що під час акцій протесту у Нових Санжарах постраждала одна місцева мешканка. Її штовхнув натовп людей.

Місцеві жителі 20 лютого протестували через розміщення евакуйованих в Нових Санжарах. Сутички відбулися зранку та вже ввечері під час проїзду автобусів. Протестувальники закидали камінням автобуси і розбили вікна.

Поліція у Нових Санжарах за день затримала 24 учасники акції протесту Перекриті дороги і сутички: мітинг у Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Уханю
Новини України протестполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся