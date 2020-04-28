Евакуація з Майямі: більше 200 українців вирушили на самоізоляцію

Понад 200 з 259 евакуйованих пасажирів рейсу з Майямі (США) вирушили на самоізоляцію, решта - на обсервацію. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що самоізоляцію вони будуть проходити через додаток "Дій вдома".

"Всі пасажири літака могли вибрати спосіб проходження карантину - шляхом обсервації, або самоізоляції при установці програми "Дій вдома". Більше двох сотень громадян скористалися можливістю самоізоляції, решта - вибули на обсервацію", - повідомили в МВС.

Також наголошується, що всі пасажири пройшли температурний скринінг: підвищення температури і скарг на самопочуття не було зафіксовано.

Нагадаємо, літак з Майямі приземлився ввечері, 27 квітня, в аеропорту "Бориспіль". Половина пасажирів - це українські учні, які перебували в США по американській освітній програмі FLEX.

Раніше РБК-Україна писало, що громадяни України, які повернулися в країну з-за кордону, зможуть пройти самоізоляцію замість обсервації з допомогою мобільного додатку "Дія".