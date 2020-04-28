Эвакуация из Майями: более 200 украинцев отправились на самоизоляцию

Более 200 из 259 эвакуированных пассажиров рейса из Майями (США) отправились на самоизоляцию, остальные - на обсервацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что самоизоляцию они будут проходить через приложение "Дій вдома".

"Все пассажиры самолета могли выбрать способ прохождения карантина - путем обсервации, или самоизоляции при установке приложения "Дій вдома". Более двух сотен граждан воспользовались возможностью самоизоляции, остальные - выбыли на обсервацию", - сообщили в МВД.

Также отмечается, что все пассажиры прошли температурный скрининг: повышения температуры и жалоб на самочувствие не было зафиксировано.

Напомним, самолет из Майями приземлился вечером, 27 апреля, в аэропорту "Борисполь". Половина пассажиров - это украинские ученики, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX.

Ранее РБК-Украина писало, что граждане Украины, которые вернулись в страну из-за границы, смогут пройти самоизоляцию вместо обсервации с помощью мобильного приложения "Дія".