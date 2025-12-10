В ЕЦБ поддержали идею ЕС о бессрочном замораживании активов России

Лидеры ЕС уже много времени обсуждают варианты использования замороженных активов России для поддержки Украины. Однако международное право запрещает конфискацию суверенных активов другой страны. Поэтому ЕС вынужден рассматривать другие варианты, среди которых - бессрочное замораживание активов.

" Схема, которая была введена и которая будет обсуждаться на следующем заседании Европейского совета... ближайшая к тому, что я видела, к чему-то, что соответствует принципам международного права... Это наш долг как европейцев - продолжать поддерживать, защищать и действовать на благо Украины", - заявила Лагард, комментируя новую идею.

При этом Лагард не принимает непосредственного участия в этом процессе, поскольку ЕЦБ не имеет никакого отношения к замороженным российским средствам. Однако это не мешает ей постоянно выражать обеспокоенность по поводу использования активов РФ и ссылаться при этом на соответствие международному праву - иначе, мол, мировая репутация евро, якобы, будет поставлена под угрозу.

Более того, Лагард заявила, что ЕС, мол, должен объяснить членам, что именно происходит, и пообещать, что не будет заниматься практикой конфискации суверенных активов только потому, что это отвечает его интересам.

"Это очень, очень исключительный случай, и он не лишает России права собственности на эти активы", - сказала она.