Эстонская разведка оценила пропагандистский эффект РФ от возможного захвата Авдеевки

Связь Авдеевки и президентских выборов в РФ

Приближающиеся президентские выборы в России оказывают давление на вооруженные силы, чтобы добиться видимой победы.

"По мере приближения президентских выборов в Российской Федерации давление на российские вооруженные силы будет увеличиваться для достижения какой-то заметной тактической победы, которая может быть преувеличена средствами массовой информации и показана как общая победа в войне против Украины", - сказал Кивисельг.

Разведка отмечает, что в Авдеевке и районе Марьинки, несмотря на большие усилия, России не удалось сломить украинское сопротивление.

"Можно сказать, что после президентских выборов в марте возможный захват Авдеевки не будет иметь такого пропагандистского эффекта, как перед президентскими выборами", - сказал глава разведцентра.

По словам Кивисельга, после президентских выборов неспособность российских войск захватить Авдеевку может привести к недовольству в российских вооруженных силах и обществе.

Ход боев за Авдеевку

На прошлой неделе основные усилия РФ были сконцентрированы на Донецком направлении.

"В течение недели 90% боевых столкновений произошли в Донецкой области, половина из них - в районе Авдеевки", - сказал Кивисельг.

По его словам, Авдеевка занимает площадь около 30 квадратных километров. Россия перебросила в район Авдеевки почти 50 000 солдат, что свидетельствует о пропагандистской ценности этого небольшого населенного пункта для вооруженных сил и политического руководства РФ.

Он добавил, что Россия начала наносить удары по позициям ВСУ в Авдеевке с применением авиационных бомб, что еще больше усложняет защиту населенного пункта.

В течение недели российские вооруженные силы продвинулись на севере Авдеевки, но населенный пункт еще не окружен. Также он уточнил, что в ближайшее время украинским подразделениям будет очень сложно удерживать этот район.

"Но, несмотря на это, ВСУ продолжают сопротивляться, проводят локальные контратаки и удерживают свои позиции", - сказал Кивисельг.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное количество техники и личного состава. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте.

Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой подчеркивают, что удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но оккупанты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

Также защитники сообщили, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

Сегодня командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.