Готовят повторение 2014-го? РФ может провернуть в Эстонии "донецкий сценарий", - Bild

Россия может готовить вторжение на восток Эстонии - в город Нарву, для чего развернула в соцсетях пропагандистскую кампанию. Спецслужбы страны видят повторение сценария по образцу событий 2014 года в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и публикацию главы ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.

Уже несколько недель российские каналы в соцсетях пропагандируют идею провозглашения "Народной республики Нарва". Нарва - приграничный город на востоке Эстонии, в котором проживают около 50 000 человек, причем 90% из них - русскоязычные.

Эстонские спецслужбы видят в этой кампании возможную подготовку к вторжению, подобного началу российской агрессии в Украину весной 2014 года.

Компания РФ в соцсетях

С начала марта в соцсетях появляются призывы к раздаче листовок, актов саботажа и вооружения для провозглашения "Народной республики Нарва".

Пропагандисты призывают к вооруженной борьбе под лозунгами "Русские, мы не одиноки!" и "От Нарвы до Пюсси (город на северо-востоке Эстонии, - ред.) простирается русская земля". Также публикуются карты и флаги якобы "Народной республики".

Запугивание и дестабилизация общества

Марта Тууле, пресс-секретарь эстонской службы безопасности Капо, сообщила, что эти сообщения в соцсетях являются дезинформационной кампанией, направленной на то, чтобы посеять смятение и расколоть общественную сплоченность.

"Такие методы уже применялись в Эстонии и других странах. Это простой и недорогой способ запугать и дестабилизировать общество. Это провокация, и участие в ней может иметь уголовные последствия", - сказала она.

Издание со ссылкой на источники в эстонских спецслужбах пишет, что "не случайно эта кампания начинается именно сейчас, когда внимание мира приковано к Ирану".

"Пока не понятно, для чего именно предназначена эта нарративная линия. Однако мы не можем исключать, что ею готовится российское вторжение по образцу событий 2014 года в Украине", - заявили источники.

Европа игнорирует сценарии агрессии РФ

Коваленко отметил, что, судя по анализу Bild относительно "нападения россиян на Нарву", Европа до сих пор живет в парадигме "старой войны с танковыми колоннами", и игнорирует новые сценарии агрессии, которые будут применены РФ.

"Два года назад, год назад и даже в этом году я писал, что Россия готовит сценарии агрессии в Балтии, и основная часть агрессивных действий против Европы может касаться применения БПЛА и ракет. Сначала агрессия в воздухе, затем - штурмовые группы, диверсии, и только потом все остальное", - отметил он.

Глава ЦПД отметил, что европейские журналисты "мыслят крайне линейно" и готовят жителей стран Евросоюза к менее реалистичным угрозам, чем есть на самом деле.