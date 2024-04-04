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Германия обвинила Россию в сбоях работы GPS в районе стран Балтии

Четверг 04 апреля 2024 20:17
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Германия обвинила Россию в сбоях работы GPS в районе стран Балтии Архивное фото: Германия обвинила Россию в сбоях работы GPS в районе стран Балтии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Минобороны Германии считает Россию причастной к сбоям работы GPS в районе стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Постоянные сбои в работе глобальной навигационной спутниковой системы, вероятнее всего, имеют российское происхождение и основаны на сбоях в электромагнитном спектре, в частности тех, что происходят в Калининградской области", - заявил представитель Минобороны.

Чиновник отказался сообщить подробности о том, как Германия сделала такой вывод, или о точном характере сбоев, сославшись на причины военной безопасности.

Подавление сигналов GPS может мешать работе коммерческих авиалайнеров, но они обычно могут ориентироваться и другими способами.

РФ не впервые обвиняют в глушении сигналов GPS для самолетов

В январе Институт изучения войны писал, что в Польше и Балтийском регионе были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Тогда не исключалось, что это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Позже в Эстонии обвинили Россию в том, что она стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения в Восточной Европе.

А недавно Россия заглушила спутниковый сигнал самолета министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, когда он пролетал мимо российского Калининграда.

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Российская Федерация Балтия
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