Германия обвинила Россию в сбоях работы GPS в районе стран Балтии
Минобороны Германии считает Россию причастной к сбоям работы GPS в районе стран Балтии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Постоянные сбои в работе глобальной навигационной спутниковой системы, вероятнее всего, имеют российское происхождение и основаны на сбоях в электромагнитном спектре, в частности тех, что происходят в Калининградской области", - заявил представитель Минобороны.
Чиновник отказался сообщить подробности о том, как Германия сделала такой вывод, или о точном характере сбоев, сославшись на причины военной безопасности.
Подавление сигналов GPS может мешать работе коммерческих авиалайнеров, но они обычно могут ориентироваться и другими способами.
РФ не впервые обвиняют в глушении сигналов GPS для самолетов
В январе Институт изучения войны писал, что в Польше и Балтийском регионе были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Тогда не исключалось, что это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Позже в Эстонии обвинили Россию в том, что она стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения в Восточной Европе.
А недавно Россия заглушила спутниковый сигнал самолета министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, когда он пролетал мимо российского Калининграда.
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