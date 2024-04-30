ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за угроз со стороны РФ. Finnair отменяет ряд авиарейсов в Эстонию

Вторник 30 апреля 2024 05:08
UA EN RU
Из-за угроз со стороны РФ. Finnair отменяет ряд авиарейсов в Эстонию Фото: Finnair отменяет ряд авиарейсов в Эстонию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Авиакомпания Finnair приостанавливает полеты в Тарту, что на востоке Эстонии на один месяц из-за сбоев в работе GPS, в которых Таллинн обвинил Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония поднимет проблему помех GPS перед своими соседями и намерена обсудить ее в Европейском Союзе и НАТО.

"Это факт, что Россия влияет на устройства GPS в воздушном пространстве нашего региона", - заявил глава МИД.

Отмечается, что власти Эстонии совместно с Finnair работают над поиском решений по восстановлению авиасообщения в Тарту. В Finnair добавили, что два рейса на прошлой неделе были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS помешали подлету к Тарту.

"Finnair приостановит свои ежедневные рейсы в Тарту (Эстония) с 29 апреля по 31 мая, чтобы в аэропорту Тарту можно было внедрить альтернативное решение захода на посадку, не требующее сигнала GPS", - говорится в заявлении финской авиакомпании.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что тысячи рейсов авиакомпаний в страны Балтии из Великобритании пострадали из-за помех спутниковой навигации со стороны России. Глушители GPS посылают ложные данные, которые нарушают важнейший сигнал спутниковой навигации, на который полагаются системы авиалайнера. Это вызывает ошибочные предупреждения в кабине экипажа, отвлекая пилотов и потенциально подвергая риску жизни пассажиров.

Ранее Эстония обвинила Россию в том, что она стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями в Восточной Европе. Министерство обороны Германии в апреле также заявило, что Россия причастна к сбоям работы GPS в странах Балтии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
GPS Финляндия
NEWS
Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО
Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО
DAILY
Бронирование от мобилизации по-новому. О чем молчит, чего боится и чего ожидает бизнес
Руслан Кисляк, Ростислав Шаправский Бронирование от мобилизации по-новому. О чем молчит, чего боится и чего ожидает бизнес