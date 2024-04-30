Из-за угроз со стороны РФ. Finnair отменяет ряд авиарейсов в Эстонию

Авиакомпания Finnair приостанавливает полеты в Тарту, что на востоке Эстонии на один месяц из-за сбоев в работе GPS, в которых Таллинн обвинил Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония поднимет проблему помех GPS перед своими соседями и намерена обсудить ее в Европейском Союзе и НАТО.

"Это факт, что Россия влияет на устройства GPS в воздушном пространстве нашего региона", - заявил глава МИД.

Отмечается, что власти Эстонии совместно с Finnair работают над поиском решений по восстановлению авиасообщения в Тарту. В Finnair добавили, что два рейса на прошлой неделе были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS помешали подлету к Тарту.

"Finnair приостановит свои ежедневные рейсы в Тарту (Эстония) с 29 апреля по 31 мая, чтобы в аэропорту Тарту можно было внедрить альтернативное решение захода на посадку, не требующее сигнала GPS", - говорится в заявлении финской авиакомпании.