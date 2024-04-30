Из-за угроз со стороны РФ. Finnair отменяет ряд авиарейсов в Эстонию
Авиакомпания Finnair приостанавливает полеты в Тарту, что на востоке Эстонии на один месяц из-за сбоев в работе GPS, в которых Таллинн обвинил Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония поднимет проблему помех GPS перед своими соседями и намерена обсудить ее в Европейском Союзе и НАТО.
"Это факт, что Россия влияет на устройства GPS в воздушном пространстве нашего региона", - заявил глава МИД.
Отмечается, что власти Эстонии совместно с Finnair работают над поиском решений по восстановлению авиасообщения в Тарту. В Finnair добавили, что два рейса на прошлой неделе были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS помешали подлету к Тарту.
"Finnair приостановит свои ежедневные рейсы в Тарту (Эстония) с 29 апреля по 31 мая, чтобы в аэропорту Тарту можно было внедрить альтернативное решение захода на посадку, не требующее сигнала GPS", - говорится в заявлении финской авиакомпании.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что тысячи рейсов авиакомпаний в страны Балтии из Великобритании пострадали из-за помех спутниковой навигации со стороны России. Глушители GPS посылают ложные данные, которые нарушают важнейший сигнал спутниковой навигации, на который полагаются системы авиалайнера. Это вызывает ошибочные предупреждения в кабине экипажа, отвлекая пилотов и потенциально подвергая риску жизни пассажиров.
Ранее Эстония обвинила Россию в том, что она стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями в Восточной Европе. Министерство обороны Германии в апреле также заявило, что Россия причастна к сбоям работы GPS в странах Балтии.
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