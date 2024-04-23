Тысячи авиарейсов европейских компаний пострадали от помех GPS со стороны России

Тысячи рейсов авиакомпаний в страны Балтии из Великобритании пострадали из-за помех спутниковой навигации со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Затронутые рейсы за восемь месяцев до конца марта включали 2309 рейсов, выполняемых Ryanair, 1368 рейсов Wizz Air, 82 рейса British Airways и четыре рейса easyJet.

Гражданские пассажирские рейсы пострадали из-за трансляции поддельных сигналов, которые сбивают с толку навигационные компьютеры авиалайнеров.

Глушители GPS посылают ложные данные, которые нарушают важнейший сигнал спутниковой навигации, на который полагаются системы авиалайнера. Это вызывает ошибочные предупреждения в кабине экипажа, отвлекая пилотов и потенциально подвергая риску жизни пассажиров.

Ложные передачи могут включать ложную информацию о высоте и местоположении, что вызывает предупреждения, призванные предотвратить столкновение авиалайнеров с горами или снижение ниже безопасной высоты в холмистых или городских районах.

Помехи со стороны России

Российский эксклав Калининград, расположенный на берегу Балтийского моря, хорошо известен среди экипажей авиалайнеров как горячая точка помех.

В марте самолет ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Грант Шаппс, был атакован во время полета недалеко от Калининграда. Насколько известно, его GPS-сигналу мешали примерно на 30 минут, когда самолет направлялся обратно в Великобританию из Польши.

На Даунинг-стрит подтвердили, что в самолете "были помехи GPS", но заявили, что это "не угрожает безопасности самолета".

Руководители авиации уже много лет обеспокоены помехами GPS, поскольку потенциальные риски возросли после вторжения России в Украину в 2022 году.

Люк Титгат, глава Европейского агентства по авиационной безопасности, заявил в январе: "Мы наблюдаем резкий рост числа атак на эти системы, что представляет угрозу безопасности".

Ранее в этом году пилот, работающий в ведущей коммерческой авиакомпании, сказал: "Каждый рейс, который я выполняю через северную Турцию и в Ирак - в основном вдоль границ России и Ирана - теперь сопровождается помехами GPS. Авиационные системы предупреждают нас, когда что-то не работает. Мы часто получаем многочисленные оповещения в течение нескольких часов. И так уже около года".

Пилоты могут переключиться на резервные системы, в том числе использовать наземные радиомаяки, на которые не действуют глушители GPS, поскольку они работают на разных радиочастотах.

Гленн Брэдли, представитель Управления гражданской авиации, заявил, что полет остается одним из самых безопасных видов путешествий, добавив: "Существует несколько протоколов безопасности для защиты навигационных систем на коммерческих самолетах. Подавление GPS не влияет напрямую на навигацию самолета".