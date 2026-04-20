В Минобороны Эстонии раскрыли план РФ по расколу общества по "донецкому сценарию"

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию ".

Провокация, а не угроза

В Минобороны Эстонии считают раздувание темы Нарвы сознательной тактикой России. Ее цель - вызвать возмущение и раскол в обществе.

"Важно помнить, что они (раздувание - ред.) нацелены на тему, которая не имеет никакого значения для эстонцев, в том числе в Нарве. Реакция на такие действия может способствовать их цели и даже иметь юридические последствия", - отметила Лийза Тагель.

Фото: Россия может попытаться разыграть в Эстонии "карту соотечественников" (инфографика РБК-Украина)

Русскоязычные - лишь повод

В ведомстве также пояснили: присутствие русскоязычного населения в Эстонии - это не причина, а лишь повод для возможного вмешательства Москвы.

"Причина, по которой мы говорим о российской военной угрозе в странах Балтии, заключается не в русском меньшинстве. Она заключается в общей стратегии России. А именно - в стремлении кардинально ослабить НАТО и ослабить Европу", - подчеркнула Лийза Тагель.