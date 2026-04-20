В Минобороны Эстонии раскрыли план РФ по расколу общества по "донецкому сценарию"

09:15 20.04.2026 Пн
Россия стремится ослабить ЕС и НАТО, используя классическую схему
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
В Минобороны Эстонии раскрыли план РФ по расколу общества по "донецкому сценарию" Фото: Почему Россия манипулирует темой Нарвы: объяснение эстонского Минобороны (Getty Images)

Минобороны Эстонии назвало разговоры об угрозе Нарве преднамеренной провокацией Москвы - простым и дешевым инструментом для раскола общества.

Об этом говорится в материале РБК-Украина"Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию".

Читайте также: Готовят повторение 2014-го? РФ может провернуть в Эстонии "донецкий сценарий", - Bild

Провокация, а не угроза

В Минобороны Эстонии считают раздувание темы Нарвы сознательной тактикой России. Ее цель - вызвать возмущение и раскол в обществе.

"Важно помнить, что они (раздувание - ред.) нацелены на тему, которая не имеет никакого значения для эстонцев, в том числе в Нарве. Реакция на такие действия может способствовать их цели и даже иметь юридические последствия", - отметила Лийза Тагель.

В Минобороны Эстонии раскрыли план РФ по расколу общества по &quot;донецкому сценарию&quot;Фото: Россия может попытаться разыграть в Эстонии "карту соотечественников" (инфографика РБК-Украина)

Русскоязычные - лишь повод

В ведомстве также пояснили: присутствие русскоязычного населения в Эстонии - это не причина, а лишь повод для возможного вмешательства Москвы.

"Причина, по которой мы говорим о российской военной угрозе в странах Балтии, заключается не в русском меньшинстве. Она заключается в общей стратегии России. А именно - в стремлении кардинально ослабить НАТО и ослабить Европу", - подчеркнула Лийза Тагель.

Как сообщало РБК-Украина, вокруг Нарвы давно существуют разговоры о возможном "нарвском сценарии" по образцу Крыма.

Страны НАТО и балтийские государства уже некоторое время следят за любыми попытками Москвы разыграть "карту соотечественников" в регионе.

Тем временем Россия продолжает давить и на других соседей. РБК-Украина также сообщало, что Москва угрожает Финляндии и странам Балтии в ответ на их сближение с НАТО и поддержку Украины.

