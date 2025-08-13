Эстония выслала российского дипломата из страны: в чем причина
Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря российского посольства Дмитрия Прилепина персоной нон грата из-за активного вмешательства во внутренние дела страны и подрыва конституционного строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Эстонии и ERR.
Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 13 августа, вызвало поверенного в делах посольства России и вручило ему дипломатическую ноту, в которой отмечается, что первый секретарь посольства России объявлен персоной нон грата, и дипломат должен покинуть Эстонию.
МИД объяснил представителю России, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против их конституционного строя и внутренней стабильности.
Эстония также сообщит партнерам и союзникам об инциденте.
Министр иностранных дел Маргус Цахкни прокомментировал высылку сотрудника Российской Федерации.
"Упомянутый дипломат непосредственно и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также расколом эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкций", - заявил он.
В то же время, по словам Цахкны, по состоянию на сейчас один гражданин Эстонской Республики даже осужден за совершение этих преступлений.
"Постоянное вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, а высылка дипломата является сигналом того, что Эстония не допускает на своей территории деятельности, координируемой и организованной иностранным государством", - подчеркнул он.
Стоит отметить, что действия правительства Эстонии соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой государство пребывания может в любое время, не объясняя причин своего решения, уведомить аккредитующее государство о том, что сотрудник дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.
Российских дипломатов выгоняют за нарушения
Заметим, что этот случай стал далеко не первым. В частности в прошлом году сразу несколько стран выслали российских дипломатов из-за подобных нарушений.
В частности, в марте Эстония решила объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Причиной опять же стало вмешательство РФ во внутренние дела страны.
Уже через несколько дней с похожим заявлением выступило и Министерство иностранных дел Словении. В МИД объявили о планах изгнать с территории страны российского дипломата.
А еще через неделю Латвия выгнала российского дипломата из-за провокаций со стороны посольства.