Эстония выслала российского дипломата из страны: в чем причина

Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря российского посольства Дмитрия Прилепина персоной нон грата из-за активного вмешательства во внутренние дела страны и подрыва конституционного строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Эстонии и ERR .

Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 13 августа, вызвало поверенного в делах посольства России и вручило ему дипломатическую ноту, в которой отмечается, что первый секретарь посольства России объявлен персоной нон грата, и дипломат должен покинуть Эстонию.

МИД объяснил представителю России, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против их конституционного строя и внутренней стабильности.

Эстония также сообщит партнерам и союзникам об инциденте.

Министр иностранных дел Маргус Цахкни прокомментировал высылку сотрудника Российской Федерации.

"Упомянутый дипломат непосредственно и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также расколом эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкций", - заявил он.

В то же время, по словам Цахкны, по состоянию на сейчас один гражданин Эстонской Республики даже осужден за совершение этих преступлений.

"Постоянное вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, а высылка дипломата является сигналом того, что Эстония не допускает на своей территории деятельности, координируемой и организованной иностранным государством", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что действия правительства Эстонии соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой государство пребывания может в любое время, не объясняя причин своего решения, уведомить аккредитующее государство о том, что сотрудник дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.