Эстония решила выгнать российского дипломата. Глава МИД назвал причину

Эстония сегодня решила объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Причиной стало вмешательство РФ во внутренние дела страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Отмечается, что сегодня в МИД вызвали временного поверенного в делах РФ в Эстонии.

Министерство проинформировало представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия РФ, которые направлены против независимости и суверенитета страны.

"Гибридные операции против безопасности Эстонской Республики, координируемые российскими спецслужбами, должны прекратиться", - добавили в МИД.

Что стало причиной этого решения

Позже инцидент прокомментировал и министр иностранных дел Маргус Цахкна.

"Посольство России недопустимо вмешалось во внутренние дела Эстонии, а конкретнее, в процесс правосудия, завладев документами уголовного дела и способствуя их публикации в российских социальных сетях", - заявил Цахкна.

Также он подчеркнул, что координированные действия российских спецслужб против Эстонии, в частности гибридные операции против безопасности, являются неприемлемыми и должны быть прекращены. Министр добавил, что высылая дипломата, Эстония показывает, что страна не потерпит на своей территории никаких действий, организованных иностранным государством.

Выдворение российских дипломатов

Недавно Австрия приняла решение выслать из страны двух российских дипломатов. Причиной тому стал скандал с экс-главой МИД страны.

Также премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал, что из страны высланы десятки российских шпионов. Ими оказались "дипломаты РФ".

А правительство Ирландии отказывает Российской Федерации в замене дипломатов в Дублине. Это происходит на фоне беспокойства по поводу шпионской деятельности в последние годы.