Словения выдворит из страны российского дипломата

Министерство иностранных дел Словении сегодня, 21 марта, объявило о планах изгнать с территории страны российского дипломата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Slovenska tiskovna agencija .

В МИД Словении объяснили, что дипломат занимался деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом.

Издание пишет, что это произошло согласно положению Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Отмечается, что МИД проинформировал посольство Российской Федерации в Словении о том, что объявил российского дипломата нежелательным лицом.

Недавно Австрия приняла решение выслать из страны двух российских дипломатов. Причиной тому стал скандал с экс-главой МИД страны.

Эстония на днях тоже решила объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Причиной послужило вмешательство РФ во внутренние дела страны.

Также премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал, что из страны высланы десятки российских шпионов. Ими оказались "дипломаты РФ".

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