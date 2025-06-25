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Эстония вызвала российского дипломата "на ковер": известна причина

Среда 25 июня 2025 15:27
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Эстония вызвала российского дипломата "на ковер": известна причина Фото: Эстония вызвала российского дипломата из-за нарушения воздушного пространства (flickr)
Автор: Ірина Глухова

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах РФ в Таллинне для вручения ноты протеста. Речь идет о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

Инцидент произошел 22 июня в районе острова Вайндлоо.

Как сообщили в МИД, транспортный самолет Ил-76 вооруженных сил РФ без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там около четырех минут.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна назвал это "чрезвычайно серьезным и досадным инцидентом", на который Таллинн ожидает официальных объяснений со стороны Москвы.

Кроме того, эстонская сторона во время встречи подняла вопрос невыполнения Россией финансовых обязательств по выплате пенсий гражданам Эстонии, которые имеют право на пенсии из РФ. По словам дипломатов, сейчас Россия выплатила лишь две четверти предусмотренных сумм.

Нарушение воздушного пространства Россией

Напомним, это уже не первое нарушение за последнее время. В середине мая воздушное пространство Эстонии было нарушено истребителем Су-35 ВКС РФ в районе полуострова Юминда.

МИД Финляндии также дважды за месяц вызывал представителя России из-за нарушения воздушного пространства. 10 июня вблизи Порвоо российский военный самолет незаконно пересек границу. В мае в том же районе зафиксировали аналогичное нарушение - тогда подозревали два самолета ВКС РФ.

Кроме того, российский Су-24 совершал опасные маневры вблизи границы с Польшей, после чего по распоряжению командования НАТО был перехвачен.

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Эстония Российская Федерация
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